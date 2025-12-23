بسبب القتال المستمر.. سلطات كمبوديا طالبت تايلاند بعقد محادثات بين البلدين على أرض محايدة

طلبت سلطات كمبوديا من سلطت تايلاند، عقد محادثاتهما المقررة الأربعاء والرامية إلى إنهاء نزاعهما الحدودي، على أرض محايدة في ماليزيا.

وقال الكمبودي تيا سيها في رسالة إلى نظيره التايلاندي ناتافون ناركفانيت: "لأسباب أمنية تتعلق بالقتال المستمر على طول الحدود، يجب عقد هذا الاجتماع في مكان آمن ومحايد".

وأضاف أن ماليزيا التي تتولى الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب (آسيان)، وافقت على استضافة هذه المحادثات في كوالالمبور.

وكان التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيوو أشار إلى أن المفاوضات ستجري في مقاطعة جنترابوري التايلاندية، في إطار لجنة حدود ثنائية قائمة مسبقا.

