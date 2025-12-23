ترامب: ناقلات النفط المصادرة من فنزويلا ستبقى تحت سيطرتنا

أكد الرئيس الأميركي أن ناقلات التي استولت عليها بلاده قبالة ستظل في حوزة ونفطها سيضاف إلى الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية وذلك رداً على سؤال من الصحافيين حول مصير أول ناقلة تمّت السيطرة عليها في 10 كانون الاول الحالي، حيث قال: "سنحتفظ بها، سنحتفظ أيضا بالسفن".

وكانت قوات الأميركية قد استولت مؤخراً على ناقلتي نفط في البحر الكاريبي، وبدأت منذ ملاحقة سفينة ثالثة يُعتقد أنها جزء من ما يُعرف بـ"الأسطول الخفي"، الذي تستخدمه فنزويلا للالتفاف على الدولية، وفق تقارير إعلامية.

وفي منشور سابق على منصته "تروث سوشيال"، أعلن نيّته فرض "حظر كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

وبرّر هذه الخطوة بادعاء أن فنزويلا "سرقت نفطا وأراضي وأصولا أخرى من الولايات المتحدة"، معتبرا أن من حق بلاده استعادتها.

من جهتها، رفضت الحكومة الفنزويلية هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، ووصفت الإجراءات الأميركية بـ"التهديد الفظيع" واعتبرتها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".