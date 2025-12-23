تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
ترامب: ناقلات النفط المصادرة من فنزويلا ستبقى تحت سيطرتنا

Lebanon 24
23-12-2025 | 02:15
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ناقلات النفط التي استولت عليها بلاده قبالة فنزويلا ستظل في حوزة الولايات المتحدة ونفطها سيضاف إلى الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية وذلك رداً على سؤال من الصحافيين حول مصير أول ناقلة تمّت السيطرة عليها في 10 كانون الاول الحالي، حيث قال: "سنحتفظ بها، سنحتفظ أيضا بالسفن".

 

وكانت قوات خفر السواحل الأميركية قد استولت مؤخراً على ناقلتي نفط في البحر الكاريبي، وبدأت منذ يوم الأحد ملاحقة سفينة ثالثة يُعتقد أنها جزء من ما يُعرف بـ"الأسطول الخفي"، الذي تستخدمه فنزويلا للالتفاف على العقوبات الدولية، وفق تقارير إعلامية.

 

وفي منشور سابق على منصته "تروث سوشيال"، أعلن ترامب نيّته فرض "حظر كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

 

وبرّر هذه الخطوة بادعاء أن فنزويلا "سرقت نفطا وأراضي وأصولا أخرى من الولايات المتحدة"، معتبرا أن من حق بلاده استعادتها.

 

من جهتها، رفضت الحكومة الفنزويلية هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، ووصفت الإجراءات الأميركية بـ"التهديد الفظيع" واعتبرتها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

 
 
 
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

خفر السواحل

يوم الأحد

الفنزويلي

العقوبات

فنزويلية

من جهته

