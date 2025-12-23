تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الدفاع الجوي الروسي: دمرنا 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
23-12-2025
|
02:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
وزارة الدفاع الروسية
، بأن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي مقاطعات عدة".
وأشارت الى أن الدفاعات الجوية دمرت "14 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و7 طائرات فوق إقليم ستافروبول، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود وجمهورية كالميكيا، وطائرة واحدة فوق كل من
مقاطعة كورسك
وشبه
جزيرة القرم
".
