أفادت ، بأن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي مقاطعات عدة".

وأشارت الى أن الدفاعات الجوية دمرت "14 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و7 طائرات فوق إقليم ستافروبول، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود وجمهورية كالميكيا، وطائرة واحدة فوق كل من وشبه ".

