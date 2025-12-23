تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الهجوم الروسي على اوكرانيا يصل الى العاصمة.. وانقطاع الكهرباء في كييف

Lebanon 24
23-12-2025 | 02:32
فيما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، أكدت وزارة الطاقة ⁠الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن روسيا هاجمت مجدداً ‍قطاع ‍الطاقة في ‍أوكرانيا، ⁠مما ‌أدى ⁠إلى ‍انقطاع التيار الكهربائي في ⁠عدد من ‌المناطق منها العاصمة كييف ‍والمنطقة المحيطة بها.
كان الجيش الأوكراني أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أن روسيا ‍شنت هجوماً جوياً على كييف، ⁠وذلك بعد يومين من انتهاء جولة محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة في ميامي يوم الأحد.

وقالت الإدارة العسكرية في ‍كييف على تطبيق تيليجرام "تعمل ‍قوات الدفاع الجوي ‍على القضاء ⁠على ‌التهديد في سماء ⁠العاصمة"، ‍وحثت السكان على البقاء في الملاجئ ⁠لحين إعطاء الضوء الأخضر لهم بالخروج.

ولم ‌يذكر المسؤولون حتى الآن ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى ‍أو مصابين أو تسبب في وقوع أضرار. ولم يتضح على الفور النطاق الكامل ‌للهجوم.
