الهجوم الروسي على اوكرانيا يصل الى العاصمة.. وانقطاع الكهرباء في كييف

فيما تتواصل الحرب الروسية ، أكدت ⁠الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن هاجمت مجدداً ‍قطاع ‍الطاقة في ‍ ، ⁠مما ‌أدى ⁠إلى ‍انقطاع الكهربائي في ⁠عدد من ‌المناطق منها العاصمة ‍والمنطقة المحيطة بها.

كان الجيش الأوكراني أعلن في وقت مبكر من الثلاثاء أن روسيا ‍شنت هجوماً جوياً على كييف، ⁠وذلك بعد يومين من انتهاء جولة محادثات السلام التي قادتها في ميامي يوم الأحد.



وقالت الإدارة العسكرية في ‍كييف على تطبيق تيليجرام "تعمل ‍قوات الدفاع الجوي ‍على ⁠على ‌التهديد في سماء ⁠العاصمة"، ‍وحثت السكان على البقاء في الملاجئ ⁠لحين إعطاء الضوء الأخضر لهم بالخروج.



ولم ‌يذكر المسؤولون حتى الآن ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى ‍أو مصابين أو تسبب في وقوع أضرار. ولم يتضح على الفور النطاق الكامل ‌للهجوم.