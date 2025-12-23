تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بكين حمّلت 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث 3 مواقع ‌إطلاق.. تقرير للبنتاغون يكشف

Lebanon 24
23-12-2025 | 03:07
A-
A+
Doc-P-1458812-639020812986548407.jpg
Doc-P-1458812-639020812986548407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مسودة تقرير لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن بكين حمّلت على الأرجح ما يقارب 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث 3 مواقع ‌إطلاق أنشأتها، وأنها لا ترغب في إجراء محادثات للحد من التسلح.

وتجري الصين تحديثات لترسانتها من الأسلحة وتوسع نطاقها بوتيرة أسرع من أي قوة نووية أخرى. ووصفت بكين التقارير التي تتحدث عن تعزيز قدراتها العسكرية بأنها مساع "لتشويه سمعتها والتضليل المتعمد للمجتمع الدولي".

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ربما يعمل على خطة لنزع السلاح النووي مع الصين وروسيا. لكن مسودة ‌تقرير البنتاغون، التي اطلعت عليها رويترز، أشارت إلى أن بكين لا تبدو مهتمة بهذا الأمر.

وجاء في التقرير: "ما زلنا لا نرى أي رغبة من بكين ⁠بشأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو الدخول في مناقشات شاملة بشأن الحد من التسلح".

وذكر التقرير أن الصين قد تكون نشرت أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات ‌من طراز (دي.إف-31) يعمل بالوقود الصلب في منشآت لتخزين الصواريخ بالقرب من حدودها مع منغوليا، وهي أحدث مواقع ضمن سلسلة من منشآت تخزين الصواريخ التي تشيدها.

وسبق وأن أشار البنتاغون إلى هذه المواقع، لكنه لم يذكر عدد الصواريخ المحملة بها.

ولم تحدد مسودة تقرير البنتاغون أي هدف محتمل لهذه الصواريخ.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن التقرير ربما يخضع للتنقيح قبل إحالته إلى ‍المشرعين.

وجاء في التقرير أن مخزون الصين من الرؤوس الحربية النووية ظل في حدود 600 رأس عام 2024، مما يعكس "بطء معدل الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين: صاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات سيوضع في الخدمة القتالية العام المقبل
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات لتعطيل شبكات إيرانية في مجال الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيّرة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي مضاد للسفن
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
صاروخ باليستي جديد لكوريا الشمالية شرقًا
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

البنتاغون

بنتاغون

منغوليا

دونالد

رويترز

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:47 | 2025-12-23
Lebanon24
04:33 | 2025-12-23
Lebanon24
04:14 | 2025-12-23
Lebanon24
04:01 | 2025-12-23
Lebanon24
03:30 | 2025-12-23
Lebanon24
02:32 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24