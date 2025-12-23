تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الاشتباكات أدت إلى مقتل 4 أشخاص.. هدوء حذر في حلب

Lebanon 24
23-12-2025 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1458849-639020853532836896.webp
Doc-P-1458849-639020853532836896.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ان هدوءا حذرا يسود عددا من أحياء مدينة حلب بشمال سوريا استجابةً لاتصالات التهدئة الجارية بين الأطراف بعد ساعات من اشتباكات وقعت بين قوات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

وقال المرصد، في بيان صحفي: "ارتفعت الحصيلة الإجمالية للأحداث الأخيرة إلى 25 بين قتيل وجريح، بينهم سيدة قتلت في حي الشيخ مقصود، وسيدة وابنها قتلا في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، إضافة إلى عنصر من الفرقة 60 التابعة للجيش الوطني، إلى جانب 23 جريحا في مناطق متفرقة من المدينة".

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، أكد أن قوى الأمن الداخلي تعمل على إخلاء المدنيين وتأمين سلامتهم في مختلف المناطق التي تشهد اعتداءات من قبل قوات سوريا الديمقراطية، التزاماً بالمسؤولية الوطنية في حماية المواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة، حيث تم تنفيذ انتشار أمني مكثف لضمان استقرار المدينة وحماية الأهالي وممتلكاتهم.

وقال العقيد عبد الغني، في تصريح صحفي: "نوجّه تحذيراً واضحاً لكل من يحاول العبث بأمن حلب أو تهديد سلامة سكانها بأننا سنتعامل معه بكل حزم وفق القوانين والأنظمة الرادعة".

من جانبها، قالت قسد في بيان لها: "تتعمد حكومة دمشق، عبر ما يسمى مجلس حلب ووسائل إعلامها الرسمية، فبركة وترويج خبر كاذب ومختلق عن قصف مزعوم لمشفى الرازي في مدينة حلب، في محاولة مكشوفة للتضليل وقلب الحقائق".

وتابعت: "نؤكد بشكل قاطع أن أي قصف لم يطال مشفى الرازي، وأن ما جرى هو تحريض فاضح وممنهج لتغطية الجرائم الحقيقية، في وقت توثق فيه عشرات المشاهد المصورة القصف المدفعي والدبابات التي نفذتها فصائل حكومة دمشق على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وأحياء أخرى".

وأوعزت كل من وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لعناصرهما بوقف تبادل النيران مساء الإثنين، بعد اشتباكات دامية في مدينة حلب أسفرت عن مدنيين اثنين وإصابة 15 شخصا آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن وزارة الدفاع أن قيادة الأركان في الجيش السوري أصدرت "أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييد عدد منها".

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي في مديرية صحة حلب ارتفاع عدد القتلى في استهداف "قسد" للأحياء السكنية إلى 4.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي: استهدفنا زورقًا لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في هجوم روسي على خاركيف
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاكم الأوكراني لمقاطعة زابوروجيا: مقتل 4 أشخاص في قصف روسي مكثف على المقاطعة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... تحطم مروحية سياحية ومقتل 4 أشخاص
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24

المرصد السوري لحقوق الإنسان

قوى الأمن الداخلي

المكتب الإعلامي

وكالة الأنباء

المرصد السوري

الجيش السوري

وزارة الدفاع

الديمقراطية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2025-12-23
Lebanon24
13:19 | 2025-12-23
Lebanon24
12:10 | 2025-12-23
Lebanon24
12:00 | 2025-12-23
Lebanon24
11:43 | 2025-12-23
Lebanon24
11:32 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24