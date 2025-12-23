لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد

كشفت كاي ، حفيدة ، لمتابعيها عن جانب غير مألوف من أجواء احتفالات داخل ، وذلك بعد زيارتها إلى العاصمة للمشاركة في الفعاليات السنوية التي يقيمها الرئيس.



كاي، البالغة 18 عامًا والابنة الكبرى لدونالد ترامب الابن وفانيسا ترامب، تحظى بشعبية على ، حيث يتابعها أكثر من 1.39 مليون شخص، وتشارك مقاطع فيديو وصورًا من حياتها اليومية.



وفي فيديو نشرته على قناتها في ، وثّقت كاي رحلتها من فلوريدا إلى واشنطن، واستعرضت جولتها داخل البيت الأبيض برفقة جدها وأفراد الأسرة.





ولفت الانتباه تمثال الرئيس أبراهام لينكولن في الجناح الشرقي، الذي هُدم مؤخرًا لإفساح المجال لقاعة احتفالات رسمية جديدة بمساحة 90 ألف قدم مربع وتكلفة تُقدر بـ 200 مليون دولار. كما أظهرت كاي التعديلات الأخرى، بما في ذلك لوحة ذهبية جديدة فوق مدخل المكتب البيضاوي، معبرة عن إعجابها باللون الذهبي، ورد ترامب قائلاً: "جميل جدًا".



وأتاح الفيديو لمتابعي كاي مشاهدة مقصورة طائرة ترامب الخاصة، المزينة بأشجار عيد ميلاد مصغّرة، بالإضافة إلى أبرز مشاهد الاحتفال في البيت الأبيض، بما في ذلك كلمة لترامب، وثناءه على بطل المفتوحة للجولف، برايسون ديشامبو، وزينة الأشجار الحمراء والذهبية، وركن الشوكولاتة الساخنة، وفرصة لقاء بابا نويل. وكان شعار عيد الميلاد لهذا العام "البيت حيث القلب"، احتفالًا بالذكرى الـ250 لتوقيع إعلان .



