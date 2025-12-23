تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد

Lebanon 24
23-12-2025 | 04:33
كشفت كاي ترامب، حفيدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمتابعيها عن جانب غير مألوف من أجواء احتفالات عيد الميلاد داخل البيت الأبيض، وذلك بعد زيارتها إلى العاصمة واشنطن للمشاركة في الفعاليات السنوية التي يقيمها الرئيس.

كاي، البالغة 18 عامًا والابنة الكبرى لدونالد ترامب الابن وفانيسا ترامب، تحظى بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 1.39 مليون شخص، وتشارك مقاطع فيديو وصورًا من حياتها اليومية.

وفي فيديو نشرته على قناتها في يوتيوب، وثّقت كاي رحلتها من فلوريدا إلى واشنطن، واستعرضت جولتها داخل البيت الأبيض برفقة جدها وأفراد الأسرة.


ولفت الانتباه تمثال الرئيس أبراهام لينكولن في الجناح الشرقي، الذي هُدم مؤخرًا لإفساح المجال لقاعة احتفالات رسمية جديدة بمساحة 90 ألف قدم مربع وتكلفة تُقدر بـ 200 مليون دولار. كما أظهرت كاي التعديلات الأخرى، بما في ذلك لوحة ذهبية جديدة فوق مدخل المكتب البيضاوي، معبرة عن إعجابها باللون الذهبي، ورد ترامب قائلاً: "جميل جدًا".

وأتاح الفيديو لمتابعي كاي مشاهدة مقصورة طائرة ترامب الخاصة، المزينة بأشجار عيد ميلاد مصغّرة، بالإضافة إلى أبرز مشاهد الاحتفال في البيت الأبيض، بما في ذلك كلمة لترامب، وثناءه على بطل الولايات المتحدة المفتوحة للجولف، برايسون ديشامبو، وزينة الأشجار الحمراء والذهبية، وركن الشوكولاتة الساخنة، وفرصة لقاء بابا نويل. وكان شعار عيد الميلاد لهذا العام "البيت حيث القلب"، احتفالًا بالذكرى الـ250 لتوقيع إعلان الاستقلال.
عربي-دولي

منوعات

مواقع التواصل الاجتماعي

الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الاستقلال

دونالد

