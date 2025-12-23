مجاعة تهدد 1.6 مليون فلسطيني.. تحذيرات من انهيار إنساني شامل في غزة

باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عمليات البحث وانتشال الضحايا من منزل جلالة في حي الأمل بمدينة جنوب ، في ظل استمرار القصف وتدهور الأوضاع الإنسانية.



وفي سياق متصل، حذّرت وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، مؤكدة أن الاحتياجات باتت هائلة نتيجة الدمار الواسع والنقص الحاد في المواد الغذائية.



وأفادت تقارير لمنظمة الأمن الغذائي المتكامل بأن نحو 1.6 مليون فلسطيني في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، في ظل استمرار الحصار وتقييد دخول المساعدات الإنسانية.



، حذّر مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة، أبو عفش، من مضاعفات خطيرة تهدد المرضى، خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة، بسبب نفاد الأدوية ومنع آلاف المرضى والجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج.



وأشار إلى وفاة نحو 1200 مريض نتيجة عدم توفر العلاج اللازم ومنعهم من السفر، وفقًا لأحدث التقارير الطبية، لافتًا إلى أن 99% من عمليات جراحة العظام متوقفة بسبب غياب المستلزمات الطبية، ما يعرّض حياة المرضى لمخاطر جسيمة قد تؤدي إلى إعاقات دائمة.



وتتواصل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بالتدهور، وسط مطالبات عاجلة بفتح المعابر الإنسانية والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية بشكل فوري. (روسيا اليوم)



