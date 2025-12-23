تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مجاعة تهدد 1.6 مليون فلسطيني.. تحذيرات من انهيار إنساني شامل في غزة
Lebanon 24
23-12-2025
|
05:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عمليات البحث وانتشال الضحايا من منزل
أحمد أبو
جلالة في حي الأمل بمدينة
خان يونس
جنوب
قطاع غزة
، في ظل استمرار القصف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وفي سياق متصل، حذّرت
وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
(الأونروا) من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، مؤكدة أن الاحتياجات باتت هائلة نتيجة الدمار الواسع والنقص الحاد في المواد الغذائية.
وأفادت تقارير لمنظمة الأمن الغذائي المتكامل بأن نحو 1.6 مليون فلسطيني في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، في ظل استمرار الحصار وتقييد دخول المساعدات الإنسانية.
من جهته
، حذّر مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة،
الدكتور محمد
أبو عفش، من مضاعفات خطيرة تهدد المرضى، خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة، بسبب نفاد الأدوية ومنع آلاف المرضى والجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج.
وأشار إلى وفاة نحو 1200 مريض نتيجة عدم توفر العلاج اللازم ومنعهم من السفر، وفقًا لأحدث التقارير الطبية، لافتًا إلى أن 99% من عمليات جراحة العظام متوقفة بسبب غياب المستلزمات الطبية، ما يعرّض حياة المرضى لمخاطر جسيمة قد تؤدي إلى إعاقات دائمة.
وتتواصل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بالتدهور، وسط مطالبات عاجلة بفتح المعابر الإنسانية والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية بشكل فوري. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجاعة جماعية تهدد ملايين البشر
Lebanon 24
مجاعة جماعية تهدد ملايين البشر
23/12/2025 21:03:31
23/12/2025 21:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الإعلامي للأونروا: أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي
Lebanon 24
المستشار الإعلامي للأونروا: أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي
23/12/2025 21:03:31
23/12/2025 21:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي لثلاثة أشهر 1.6%
Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي لثلاثة أشهر 1.6%
23/12/2025 21:03:31
23/12/2025 21:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات دولية تتصاعد… وتحذيرات من كارثة إنسانية تهدد السودان
Lebanon 24
عقوبات دولية تتصاعد… وتحذيرات من كارثة إنسانية تهدد السودان
23/12/2025 21:03:31
23/12/2025 21:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتور محمد
الفلسطينيين
روسيا اليوم
وكالة غوث
خان يونس
قطاع غزة
أحمد أبو
من جهته
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يشدد سياسة الهجرة ضد طالبي اللجوء
Lebanon 24
ترامب يشدد سياسة الهجرة ضد طالبي اللجوء
13:37 | 2025-12-23
23/12/2025 01:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اليمن تتفق على إطلاق سراح 2900 أسير ومختطف
Lebanon 24
اليمن تتفق على إطلاق سراح 2900 أسير ومختطف
13:19 | 2025-12-23
23/12/2025 01:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السنغال تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء تداعيات الانقلاب في غينيا بيساو
Lebanon 24
السنغال تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء تداعيات الانقلاب في غينيا بيساو
12:10 | 2025-12-23
23/12/2025 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طبول المواجهة مع ايران تقرع.. إسرائيل تحذر من خطر "الرسائل الملتبسة"
Lebanon 24
طبول المواجهة مع ايران تقرع.. إسرائيل تحذر من خطر "الرسائل الملتبسة"
12:00 | 2025-12-23
23/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن السوري يعتقل صحافيًا إسلاميًا أميركيًا بارزًا في ريف حلب
Lebanon 24
الأمن السوري يعتقل صحافيًا إسلاميًا أميركيًا بارزًا في ريف حلب
11:43 | 2025-12-23
23/12/2025 11:43:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
00:36 | 2025-12-23
23/12/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
Lebanon 24
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
10:24 | 2025-12-23
23/12/2025 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:37 | 2025-12-23
ترامب يشدد سياسة الهجرة ضد طالبي اللجوء
13:19 | 2025-12-23
اليمن تتفق على إطلاق سراح 2900 أسير ومختطف
12:10 | 2025-12-23
السنغال تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء تداعيات الانقلاب في غينيا بيساو
12:00 | 2025-12-23
طبول المواجهة مع ايران تقرع.. إسرائيل تحذر من خطر "الرسائل الملتبسة"
11:43 | 2025-12-23
الأمن السوري يعتقل صحافيًا إسلاميًا أميركيًا بارزًا في ريف حلب
11:32 | 2025-12-23
تصريحات نادرة لهانتر بايدن تفتح ملف إخفاقات إدارة والده
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 21:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 21:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 21:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24