Najib Mikati
عربي-دولي

اسرارٌ من داخل مكتب نتنياهو... ماذا كشفت عن هجوم "طوفان الأقصى"؟

Lebanon 24
23-12-2025 | 10:00
Doc-P-1458936-639020977926661610.png
Doc-P-1458936-639020977926661610.png photos 0
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن مساعد مقرب سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه في أعقاب هجوم حركة حماس في تشرين الأول 2023، الذي أدى لاندلاع حرب استمرت عامين في غزة، كلفه نتنياهو بوضع خطة للتهرب من مسؤولية الخرق الأمني.
 
وأدلى إيلي فيلدشتاين المتحدث السابق باسم نتنياهو، الذي يمثل للمحاكمة لاتهامه بتسريب معلومات سرية للصحافة، بهذا الاتهام خلال حوار مع قناة كان الإخبارية الإسرائيلية مساء أمس الإثنين.

واتهم المنتقدون مرارا وتكرارا نتنياهو برفض تحمل المسؤولية عن أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل.

ولكن لا يٌعرف الكثير من سلوك نتنياهو في الأيام التي أعقبت الهجوم، في حين قاوم رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار إجراء تحقيق حكومي مستقل.
 
وقال فيلدشتاين في الحوار إن "أول مهمة" كلفه بها نتنياهو بعد هجوم 7 تشرين الأول 2023 كانت كبح دعوات المحاسبة.

وأضاف: "لقد سألني، ما الذي يتحدثون بشأنه في الأخبار؟ هل مازالوا يتحدثون عن المسؤولية؟"

وأوضح: "لقد أراد أن أفكر في أمر يمكن قوله من شأنه ردع العاصفة الإعلامية المتعلقة بما إذا كان رئيس الوزراء تحمل المسؤولية أم لا".

وأشار إلى أن نتنياهو بدا "مذعورا" وهو يطلب منه هذا الطلب.

ولفت فيلدشتاين إلى أن أشخاصا من دائرة نتنياهو المقربة طالبوا لاحقا بحذف كلمة "مسؤولية" من كل البيانات.

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

مكتب نتنياهو

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

إسرائيل

