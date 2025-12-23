اسرارٌ من داخل مكتب نتنياهو... ماذا كشفت عن هجوم "طوفان الأقصى"؟

ذكر موقع " عربية" أن مساعد مقرب سابق لرئيس الوزراء قال إنه في أعقاب هجوم حركة في تشرين الأول 2023، الذي أدى لاندلاع حرب استمرت عامين في غزة، كلفه بوضع خطة للتهرب من مسؤولية الخرق الأمني.

وأدلى فيلدشتاين المتحدث السابق باسم نتنياهو، الذي يمثل للمحاكمة لاتهامه بتسريب معلومات سرية للصحافة، بهذا الاتهام خلال حوار مع قناة كان الإخبارية مساء أمس الإثنين.



واتهم المنتقدون مرارا وتكرارا نتنياهو برفض تحمل المسؤولية عن أكثر الهجمات دموية في تاريخ .



ولكن لا يٌعرف الكثير من سلوك نتنياهو في الأيام التي أعقبت الهجوم، في حين قاوم باستمرار إجراء تحقيق حكومي مستقل.

وقال فيلدشتاين في الحوار إن "أول مهمة" كلفه بها نتنياهو بعد هجوم 7 تشرين الأول 2023 كانت كبح دعوات المحاسبة.



وأضاف: "لقد سألني، ما الذي يتحدثون بشأنه في الأخبار؟ هل مازالوا يتحدثون عن المسؤولية؟"



وأوضح: "لقد أراد أن أفكر في أمر يمكن قوله من شأنه ردع الإعلامية المتعلقة بما إذا كان رئيس الوزراء تحمل المسؤولية أم لا".



وأشار إلى أن نتنياهو بدا "مذعورا" وهو يطلب منه هذا الطلب.



ولفت فيلدشتاين إلى أن أشخاصا من دائرة نتنياهو المقربة طالبوا لاحقا بحذف كلمة "مسؤولية" من كل البيانات.