عربي-دولي

اردوغان في مصر في العام المقبل

Lebanon 24
23-12-2025 | 08:22
بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان تعزيز العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.


وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الوزيرين ناقشا الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر خلال الربع الأول من عام 2026، لترؤس الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. (روسيا اليوم)
 
 
 
