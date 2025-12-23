اردوغان في مصر في العام المقبل

بحث بدر عبد العاطي مع نظيره هاكان فيدان تعزيز العلاقات الثنائية، وعددا من الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.





وصرّح المتحدث الرسمي باسم المصرية تميم خلاف، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الوزيرين ناقشا الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس التركي إلى مصر خلال الربع الأول من عام 2026، لترؤس الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. (روسيا اليوم)

