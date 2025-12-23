العراق يُعلن عن توقف الغاز الإيراني بالكامل

أعلن المتحدث باسم ، عن توقف بالكامل.



وقال موسى، إنه "تم توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل، وخسارة المنظومة الكهربائية ما بين 4 آلاف إلى 4.5 ألف ميغاواط، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج، مما أثر على ساعات التجهيز".

وأوضح أنّ "الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع لتجهيز محطات الكهرباء". (العربية)