رئيس وزراء غرينلاند: أشعر بحزنٍ بسبب تصريحات ترامب

بعد تصريحات الرئيس الأميركيّ عن "الحاجة الأمنية" لضمّ ، أعرب رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن عن حزنه العميق إزاء تجدد المطالبات الأميركية بالسيطرة على الجزيرة.



وكتب نيلسن في منشور عبر " ": "أشعر هذا الصباح بمزيج من الحزن والامتنان، الحزن لأن الرئيس الأميركي عاد ليعبّر في مؤتمره الصحافي الليلة الماضية عن رغبته في الاستحواذ على غرينلاند، مختزلا أرضنا في مجرد مسألة أمنية وسلطوية، نحن لا نرى أنفسنا بهذه الطريقة، وليس هذا هو الأسلوب اللائق في التحدث عن غرينلاند وشعبها". (روسيا اليوم)

