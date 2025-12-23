في غارة جويّة... مقتل قيادي بارز في "القاعدة" في اليمن

قُتِلَ قيادي في تنظيم ، في هجوم بطائرة مسيّرة يُعتقد أنها أميركية، شرقي محافظة مأرب .

وقالت مصادر إنّ "الغارة الجوية استهدفت سيارة في منطقة الردمية في وادي عبيدة، يستقلها قيادي بارز وخبير المسيّرات في تنظيم القاعدة كمال الصنعاني ومرافق آخر، وأسفرت عن مقتلهما على الفور". (ارم نيوز)