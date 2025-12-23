تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

اقتحامات واعتقالات.. تصعيد إسرائيلي واسع شمال القدس

Lebanon 24
23-12-2025 | 10:58
تواصل القوات الإسرائيلية منذ صباح الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي القدس، وسط تصعيد ميداني غير مسبوق شمل اقتحامات، اعتقالات، إصابات، وعمليات هدم ومصادرة ممتلكات.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة ثلاثة مواطنين، بينهم إصابة بالرصاص الحي في الفخذ، وأخرى بشظايا الرصاص، إضافة إلى إصابة جراء الاعتداء بالضرب، فيما أكدت محافظة القدس تسجيل عشرات حالات الاختناق نتيجة إطلاق قنابل الغاز والصوت.

وشهدت العملية انتشارًا مكثفًا لقوات الجيش الإسرائيلي وشرطته وحرس الحدود، بمشاركة جرافات وآليات ثقيلة، تخلله اقتحام منازل وبنايات سكنية، واعتلاء أسطحها، وإجبار مواطنين على إخلاء شققهم بالقوة، حُوّلت إحداها إلى ثكنة عسكرية مؤقتة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية عددًا من المواطنين، بينهم عنان محمد طه ووالده من مخيم قلنديا، واحتجزت آخرين واعتدت عليهم، في وقت داهمت فيه عشرات المحال التجارية وصادرت بضائع بحجج تتعلق بعدم الترخيص أو الضرائب.

وطالت الاعتداءات البنية التحتية، حيث بدأت القوات بعمليات هدم على الشارع الرئيس بين حاجز قلنديا وكفر عقب، وجرى تحطيم ومصادرة مركبات، وإزالة لوحات إعلانية، وهدم محل تجاري، إضافة إلى هدم صرح الشهيد محمود عواد.

كما سُجلت اعتداءات على طواقم الإسعاف والصحافيين، وإطلاق قنابل صوت باتجاه طلبة المدارس، والاستيلاء على كاميرات مراقبة خاصة، بالتزامن مع إغلاق حاجز قلنديا العسكري واحتجاز مئات المواطنين، ما زاد من حدة التوتر والمخاوف من توسيع عمليات الهدم والاقتحام في المنطقة.
