اقتحامات واعتقالات.. تصعيد إسرائيلي واسع شمال القدس

تواصل القوات منذ صباح الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي ، وسط تصعيد ميداني غير مسبوق شمل اقتحامات، اعتقالات، إصابات، وعمليات هدم ومصادرة ممتلكات.



وأفادت جمعية الفلسطيني بإصابة ثلاثة مواطنين، بينهم إصابة بالرصاص الحي في الفخذ، وأخرى بشظايا الرصاص، إضافة إلى إصابة جراء الاعتداء بالضرب، فيما أكدت محافظة القدس تسجيل عشرات حالات الاختناق نتيجة إطلاق قنابل والصوت.



وشهدت العملية انتشارًا مكثفًا لقوات الجيش وشرطته وحرس الحدود، بمشاركة جرافات وآليات ثقيلة، تخلله اقتحام منازل وبنايات سكنية، واعتلاء أسطحها، وإجبار مواطنين على إخلاء شققهم بالقوة، حُوّلت إحداها إلى ثكنة عسكرية مؤقتة.



كما اعتقلت القوات الإسرائيلية عددًا من المواطنين، بينهم عنان محمد طه ووالده من مخيم قلنديا، واحتجزت آخرين واعتدت عليهم، في وقت داهمت فيه عشرات المحال التجارية وصادرت بضائع بحجج تتعلق بعدم الترخيص أو الضرائب.



وطالت الاعتداءات البنية التحتية، حيث بدأت القوات بعمليات هدم على الشارع الرئيس بين حاجز قلنديا وكفر عقب، وجرى تحطيم ومصادرة مركبات، وإزالة لوحات إعلانية، وهدم محل تجاري، إضافة إلى هدم صرح الشهيد محمود .



كما سُجلت اعتداءات على طواقم الإسعاف والصحافيين، وإطلاق قنابل صوت باتجاه طلبة المدارس، والاستيلاء على كاميرات مراقبة خاصة، بالتزامن مع إغلاق حاجز قلنديا العسكري واحتجاز مئات المواطنين، ما زاد من حدة التوتر والمخاوف من توسيع عمليات الهدم والاقتحام في المنطقة.

