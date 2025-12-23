كاتس يتراجع عن تصريحات البقاء في غزة بعد ضغوط أميركية

أثارت تصريحات يسرائيل كاتس، الثلاثاء، بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في للأبد، غضب المسؤولين ، ما دفعه للتراجع والقول أن لا تنوي بناء مستوطنات في غزة.



جاء تراجع كاتس، بعد ساعات من إفادته، خلال مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية بناء 1200 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب أبداً بشكل كامل من غزة. كما تابع: "سنُقيم بؤراً استيطانية في شمال قطاع غزة في الوقت المناسب، وبالتوقيت الملائم".



ولاحقاً، تراجع كاتس في بيان صدر من مكتبه قائلاً إن الحكومة "لا تنوي إقامة مستوطنات في غزة". وأوضح أن "وجود لواء ناحال في غزة سيكون لأغراض أمنية فقط".



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن ضغوطاً أميركية وراء التراجع، موضحة أن مسؤولاً أميركياً في مقر التنسيق العسكري المدني الذي تقوده ويقع في جنوب إسرائيل، قال إن "الأميركيين أبدوا غضبهم من تصريحات كاتس، وطالبوا بتوضيحات لأنها تتعارض مع خطة ، مما دفع الوزير لإصدار توضيح".



كما أكد المسؤول الأميركي أنه "من المفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كجزء من خطة ترامب... غير مستعدة لاستيطان إسرائيلي جديد في القطاع".



بدورها، ردت حركة على وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أعلن عن تمسك الجيش بالبقاء داخل قطاع غزة للأبد. وقال الناطق باسم الحركة حازم إن تصريحات كاتس "انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النَّار".



وأضاف في كلمة مصورة، " يخطط لتهجير قطاع غزة"، مضيفاً أن ذلك يتعارض كلياً مع خطة الرئيس الأميركية لإحلال السلام في القطاع والمنطقة. (الحدث)





