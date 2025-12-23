تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
4
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
هيئة الأركان الأوكرانية تقرّ بانسحاب قواتها من سيفيرسك
Lebanon 24
23-12-2025
|
11:22
أعلنت
هيئة الأركان العامة
للقوات
الأوكرانية
رسميا عن انسحاب قواتها من مدينة سيفيرسك في
منطقة دونيتسك
شرقي البلاد، وذلك في اعتراف صريح بخسارة السيطرة على المدينة.
