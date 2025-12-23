تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الأمن السوري يعتقل صحافيًا إسلاميًا أميركيًا بارزًا في ريف حلب
Lebanon 24
23-12-2025
|
11:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدران مطلعان لـ "اندبندنت عربية"، اليوم الثلاثاء، إن
قوات الأمن
السورية
اعتقلت صحافياً إسلامياً أميركياً بارزاً كان ينتقد الحكومة السورية الجديدة وشراكتها الوليدة مع
الولايات المتحدة
.
أضاف المصدران: "إن
بلال عبد
الكريم
تم اعتقاله في مدينة الباب في محافظة حلب الشمالية أمس الإثنين، وكان عبد الكريم يقدم في الولايات المتحدة ثم تحول إلى صحافي معني بتغطية الحرب، وهو يعيش في
سوريا
منذ عام 2012 وعمل مع العديد من
وسائل الإعلام
الأجنبية".
ولم تستجب
وزارة الإعلام
السورية ولا متحدث باسم
وزارة الداخلية
ولا متحدث باسم المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا بعد لطلبات التعليق. (
اندبندنت عربية)
