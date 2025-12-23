الأمن السوري يعتقل صحافيًا إسلاميًا أميركيًا بارزًا في ريف حلب

قال مصدران مطلعان لـ "اندبندنت عربية"، اليوم الثلاثاء، إن اعتقلت صحافياً إسلامياً أميركياً بارزاً كان ينتقد الحكومة السورية الجديدة وشراكتها الوليدة مع .





أضاف المصدران: "إن تم اعتقاله في مدينة الباب في محافظة حلب الشمالية أمس الإثنين، وكان عبد الكريم يقدم في الولايات المتحدة ثم تحول إلى صحافي معني بتغطية الحرب، وهو يعيش في منذ عام 2012 وعمل مع العديد من الأجنبية".





ولم تستجب السورية ولا متحدث باسم ولا متحدث ‌باسم المبعوث ‌الأميركي الخاص إلى سوريا بعد لطلبات التعليق. ( اندبندنت عربية)

