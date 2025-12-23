تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن

Lebanon 24
23-12-2025 | 14:23
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيظ بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العمانية مسقط بشأن تبادل الإفراج عن عدد معتبر من الأسرى والمختطفين من جنسيات مختلفة في اليمن.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تتعين متابعتها وتعزيزها بمبادرات أخرى لإطلاق سراح المزيد من الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن.

وأشاد أبو الغيط بجهود الوساطة التي بذلتها سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في التوصل لهذا الاتفاق المهم، معربا عن تطلعه لأن يهيئ الإتفاق الظروف المناسبة لمعالجة شاملة للأزمة اليمنية.

ونجحت المفاوضات اليمنية- اليمنية في العاصمة العُمانية، اليوم الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمختطفين في اليمن.

