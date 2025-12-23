توغل إسرائيلي جديد في قرية بريقة بريف القنيطرة جنوب سوريا

توغل الجيش مجدداً، اليوم الثلاثاء، في قرية بريقة القديمة .



فقد توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات بيضاء من نوع "هايلكس"، توغلت عبر مدخل بلدة بئر عجم واتجهت نحو قرية بريقة القديمة، حيث انتشر عناصرها وتمركزوا بالقرب من السكان المقيمين في القرية، وفق ما نقلته وكالة " ".



كما ذكر التلفزيون السوري، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل شخصين من قرية بريقة بريف القنيطرة.

