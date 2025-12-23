تحركات عسكرية أميركية لافتة في الكاريبي وسط توتر مع فنزويلا

نقلت قوات وطائرات إضافية إلى منطقة البحر الكاريبي، في خطوة تعدّ الأحدث من لتصعيد الضغط على .



فقد أفاد مسؤولون أميركيون وفقاً بيانات تتبع الرحلات الجوية مفتوحة المصدر، بأن الولايات المتحدة نقلت عدداً كبيراً من طائرات العمليات الخاصة وعدة طائرات شحن محملة بالجنود والمعدات إلى منطقة البحر الكاريبي هذا الأسبوع، مما يمنح الولايات المتحدة خيارات إضافية للعمل العسكري المحتمل في المنطقة.



وأضاف مسؤول بأن ما لا يقل عن عشر طائرات من طراز CV-22 Osprey ذات المراوح القابلة للإمالة، والتي تستخدمها قوات العمليات الخاصة، حلّقت إلى المنطقة ليلة الاثنين قادمة من قاعدة كانون الجوية في نيو مكسيكو، وفقا لصحيفة " ".



كما وصلت طائرات شحن من طراز C-17 من قاعدتي ستيوارت وفورت كامبل العسكريتين إلى بورتوريكو يوم الاثنين، وفقًا لبيانات تتبع الرحلات الجوية.



وأكد مسؤول أميركي آخر نقل أفراد ومعدات عسكرية على متن الطائرات. (الحدث)

