عربي-دولي

تحركات عسكرية أميركية لافتة في الكاريبي وسط توتر مع فنزويلا

Lebanon 24
23-12-2025 | 16:10
نقلت الولايات المتحدة قوات وطائرات إضافية إلى منطقة البحر الكاريبي، في خطوة تعدّ الأحدث من إدارة الرئيس دونالد ترامب لتصعيد الضغط على فنزويلا.

فقد أفاد مسؤولون أميركيون وفقاً بيانات تتبع الرحلات الجوية مفتوحة المصدر، بأن الولايات المتحدة نقلت عدداً كبيراً من طائرات العمليات الخاصة وعدة طائرات شحن محملة بالجنود والمعدات إلى منطقة البحر الكاريبي هذا الأسبوع، مما يمنح الولايات المتحدة خيارات إضافية للعمل العسكري المحتمل في المنطقة.

وأضاف مسؤول بأن ما لا يقل عن عشر طائرات من طراز CV-22 Osprey ذات المراوح القابلة للإمالة، والتي تستخدمها قوات العمليات الخاصة، حلّقت إلى المنطقة ليلة الاثنين قادمة من قاعدة كانون الجوية في نيو مكسيكو، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

كما وصلت طائرات شحن من طراز C-17 من قاعدتي فورت ستيوارت وفورت كامبل العسكريتين إلى بورتوريكو يوم الاثنين، وفقًا لبيانات تتبع الرحلات الجوية.

وأكد مسؤول أميركي آخر نقل أفراد ومعدات عسكرية على متن الطائرات. (الحدث)
