تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسقاط مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق باتجاه موسكو

Lebanon 24
23-12-2025 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1459208-639021543753516239.jpg
Doc-P-1459208-639021543753516239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الأربعاء ان وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيّرة كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو، 

وكتب سوبيانين على منصة المراسلة "ماكس": "أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو. ويعمل خبراء خدمات الطوارئ في موقع سقوط الحطام".

من ناحية ثانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي الروسية أسقطت 21 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات، أمس الثلاثاء.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة أندرييفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، كما بسطت سيطرتها على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركيف، إضافة لتحقيق تقدم على جميع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: أسقطنا طائرة مسيرة أوكرانية ثانية كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: أسقطنا 15 مسيّرة كانت تحلق باتجاه موسكو خلال الليل
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تاس" الروسية: منظومة الدفاع الجويّ أسقطت طائرة مسيّرة كانت تُحلّق باتّجاه موسكو
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن عمدة موسكو: وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيّرة كانت تحلق باتجاه العاصمة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

سيرجي سوبيانين

مقاطعة دنيبرو

خدمات الطوارئ

دنيبروبتروفسك

وزارة الدفاع

سوبيانين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:26 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:21 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:20 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2025-12-24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-24
Lebanon24
00:26 | 2025-12-24
Lebanon24
00:21 | 2025-12-24
Lebanon24
00:20 | 2025-12-24
Lebanon24
23:26 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24