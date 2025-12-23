تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-2
o
بشري
13
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسقاط مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق باتجاه موسكو
Lebanon 24
23-12-2025
|
23:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس بلدية
موسكو
سيرجي سوبيانين
اليوم الأربعاء ان وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيّرة كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو،
وكتب
سوبيانين
على منصة المراسلة "
ماكس
": "أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو. ويعمل خبراء
خدمات الطوارئ
في موقع سقوط الحطام".
من ناحية ثانية، أفادت
وزارة الدفاع الروسية
أن أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي الروسية أسقطت 21 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات، أمس الثلاثاء.
إلى ذلك، أعلنت
وزارة الدفاع
الروسية، أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة أندرييفكا التابعة لمقاطعة
دنيبروبتروفسك
، كما بسطت سيطرتها على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركيف، إضافة لتحقيق تقدم على جميع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: أسقطنا طائرة مسيرة أوكرانية ثانية كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو
Lebanon 24
الدفاع الروسية: أسقطنا طائرة مسيرة أوكرانية ثانية كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو
24/12/2025 08:23:48
24/12/2025 08:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: أسقطنا 15 مسيّرة كانت تحلق باتجاه موسكو خلال الليل
Lebanon 24
روسيا: أسقطنا 15 مسيّرة كانت تحلق باتجاه موسكو خلال الليل
24/12/2025 08:23:48
24/12/2025 08:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "تاس" الروسية: منظومة الدفاع الجويّ أسقطت طائرة مسيّرة كانت تُحلّق باتّجاه موسكو
Lebanon 24
وكالة "تاس" الروسية: منظومة الدفاع الجويّ أسقطت طائرة مسيّرة كانت تُحلّق باتّجاه موسكو
24/12/2025 08:23:48
24/12/2025 08:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن عمدة موسكو: وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيّرة كانت تحلق باتجاه العاصمة
Lebanon 24
رويترز عن عمدة موسكو: وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيّرة كانت تحلق باتجاه العاصمة
24/12/2025 08:23:48
24/12/2025 08:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
سيرجي سوبيانين
مقاطعة دنيبرو
خدمات الطوارئ
دنيبروبتروفسك
وزارة الدفاع
سوبيانين
تابع
قد يعجبك أيضاً
لكشف ملابسات تحطم طائرة رئيس الأركان بتركيا.. ليبيا تشكل لجنة تحقيق
Lebanon 24
لكشف ملابسات تحطم طائرة رئيس الأركان بتركيا.. ليبيا تشكل لجنة تحقيق
01:00 | 2025-12-24
24/12/2025 01:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي.. مسؤول أميركي يشدد: ملتزمون بخطة ترامب بشأن غزة
Lebanon 24
بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي.. مسؤول أميركي يشدد: ملتزمون بخطة ترامب بشأن غزة
00:36 | 2025-12-24
24/12/2025 12:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تلميحات كاتس عن البقاء في غزة.. هذا ما يجب ان نعرفه عن عن لواء ناحال؟
Lebanon 24
بعد تلميحات كاتس عن البقاء في غزة.. هذا ما يجب ان نعرفه عن عن لواء ناحال؟
00:26 | 2025-12-24
24/12/2025 12:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تايلاند وكمبوديا تبدآن اليوم مفاوضات وقف إطلاق النار على الحدود
Lebanon 24
تايلاند وكمبوديا تبدآن اليوم مفاوضات وقف إطلاق النار على الحدود
00:21 | 2025-12-24
24/12/2025 12:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
اورتاغوس: ما زلنا منفتحين على مفاوضات مباشرة هادفة مع طهران
Lebanon 24
اورتاغوس: ما زلنا منفتحين على مفاوضات مباشرة هادفة مع طهران
00:20 | 2025-12-24
24/12/2025 12:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
11:00 | 2025-12-23
23/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
10:01 | 2025-12-23
23/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:00 | 2025-12-24
لكشف ملابسات تحطم طائرة رئيس الأركان بتركيا.. ليبيا تشكل لجنة تحقيق
00:36 | 2025-12-24
بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي.. مسؤول أميركي يشدد: ملتزمون بخطة ترامب بشأن غزة
00:26 | 2025-12-24
بعد تلميحات كاتس عن البقاء في غزة.. هذا ما يجب ان نعرفه عن عن لواء ناحال؟
00:21 | 2025-12-24
تايلاند وكمبوديا تبدآن اليوم مفاوضات وقف إطلاق النار على الحدود
00:20 | 2025-12-24
اورتاغوس: ما زلنا منفتحين على مفاوضات مباشرة هادفة مع طهران
23:26 | 2025-12-23
بوتين يُشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها الكاملة
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 08:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 08:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 08:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24