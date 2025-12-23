إسقاط مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق باتجاه موسكو

أعلن رئيس بلدية اليوم الأربعاء ان وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيّرة كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو،وكتب على منصة المراسلة " ": "أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو. ويعمل خبراء في موقع سقوط الحطام".من ناحية ثانية، أفادت أن أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي الروسية أسقطت 21 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات، أمس الثلاثاء.إلى ذلك، أعلنت الروسية، أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة أندرييفكا التابعة لمقاطعة ، كما بسطت سيطرتها على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركيف، إضافة لتحقيق تقدم على جميع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.