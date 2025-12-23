تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بوتين يُشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها الكاملة

Lebanon 24
23-12-2025 | 23:26
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعم روسيا الثابت لسوريا، مؤكدا "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها الكاملة، رافضا أي مشاريع تهدف إلى تقسيم البلاد أو المساس بقرارها الوطني المستقل".

وجدد الرئيس الروسي موقف موسكو الرافض لـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية" خلال استقبال بوتين لوزيري الخارجية والدفاع السوريين أسعد الشيباني ومرهف أبو قصرة ، معتبرا إياها "تهديدا مباشرا للاستقرار والأمن في المنطقة".

والتقى الوزيران بوتين في موسكو، أمس الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وتناول اجتماع الشيباني وأبو قصرة مع بوتين "مختلف القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مع تركيز خاص على التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات العسكرية".

كما بحث الجانبان خلال اللقاء، وفق الوكالة، "سبل تطوير الشراكة العسكرية والتقنية، بما يعزز قدرات الجيش السوري الدفاعية، ويواكب التطورات الحديثة في الصناعات العسكرية، لا سيما في مجالات تحديث العتاد العسكري، ونقل الخبرات الفنية والتقنية، والتعاون في مجالات البحث والتطوير، بما يسهم في تعزيز منظومة الدفاع الوطني ودعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".
وعلى الصعيد السياسي، ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكدا "أهمية التنسيق السياسي والدبلوماسي بين دمشق وموسكو في المحافل الدولية".

