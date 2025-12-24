تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تايلاند وكمبوديا تبدآن اليوم مفاوضات وقف إطلاق النار على الحدود

Lebanon 24
24-12-2025 | 00:21
تبدأ اليوم مفاوضات بين العسكريين التايلانديين والكمبوديين في إطار اجتماع طارئ للجنة الحدود المشتركة برئاسة مشتركة لوزيري دفاع البلدين على أن تنطلق أولا بأعمال فنية تمهيدية.

 

واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الطارئ للجنة الحدود المشتركة خلال لقاء خاص لوزراء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خصص للنظر في النزاع التايلانديالكمبودي، واستضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم الاثنين.

 

وقال وزير الدفاع التايلاندي الجنرال ناتثابون ناكفانيت للصحافيين في بانكوك، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن المفاوضات قد تستغرق من يومين إلى أربعة أيام، إلا أنها ستتوقف فورًا إذا تبيّن منذ اليوم الأول عدم إمكانية الاتفاق، حتى على القضايا التقنية.

 

ولفت إلى أن اليوم سيُخصص لاجتماعات الفرق التقنية من الجانبين لتحديد مواقف الطرفين والقضايا الجوهرية محل التفاوض، مضيفًا أن الوفود الرئيسية برئاسة وزيري الدفاع ستتوجه إلى موقع المحادثات بعد الانتهاء من هذه المرحلة إذا أحرزت تقدمًا.

 

 

 

