تايلاند وكمبوديا تبدآن اليوم مفاوضات وقف إطلاق النار على الحدود

تبدأ اليوم مفاوضات بين العسكريين التايلانديين والكمبوديين في إطار اجتماع طارئ للجنة الحدود المشتركة برئاسة مشتركة لوزيري دفاع البلدين على أن تنطلق أولا بأعمال فنية تمهيدية.

واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الطارئ للجنة الحدود المشتركة خلال لقاء خاص لوزراء دول (آسيان) خصص للنظر في النزاع التايلاندي–الكمبودي، واستضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم الاثنين.

وقال التايلاندي الجنرال ناتثابون ناكفانيت للصحافيين في بانكوك، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن المفاوضات قد تستغرق من يومين إلى أربعة أيام، إلا أنها ستتوقف فورًا إذا تبيّن منذ اليوم الأول عدم إمكانية الاتفاق، حتى على التقنية.

ولفت إلى أن اليوم سيُخصص لاجتماعات الفرق التقنية من الجانبين لتحديد مواقف الطرفين والقضايا الجوهرية محل التفاوض، مضيفًا أن الوفود الرئيسية برئاسة وزيري الدفاع ستتوجه إلى موقع المحادثات بعد الانتهاء من هذه المرحلة إذا أحرزت تقدمًا.