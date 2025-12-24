تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

على الرغم من تصاريح نتنياهو.. ملف إيران سيتصدر لقاء ترامب ونتنياهو

Lebanon 24
24-12-2025 | 03:12
قالت مصادر إسرائيلية وأميركية إن إيران ستكون القضية المحورية في اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم نفي نتنياهو ذلك علنا.


وأضافت المصادر لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن تصريح نتنياهو، الذي قال فيه إن الملف الإيراني ليس على رأس جدول الأعمال، جاء بهدف خفض التوقعات، إلا أن المحادثات ستركز فعليا على جهود طهران لإعادة بناء قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية والدفاع الجوي والبرنامج النووي.

وتتابع الولايات المتحدة وإسرائيل عن كثب ما تصفانه بمحاولات إيران استعادة هذه القدرات، مع تنسيق وثيق بين الجانبين واتفاق واسع على ضرورة إحباطها. وفق المصادر.
وأوضحت أنه من المتوقع أن تقدم إسرائيل خلال الاجتماع تقييما استخباراتيا حول وتيرة تعافي إيران.

وبحسب المصادر، تسعى إسرائيل إلى الحصول على موقف أميركي واضح مفاده أن النظام الإيراني الحالي سيواصل، ما دام في السلطة، دعم جماعات مسلحة في المنطقة وتأجيج الصراعات، بما يعرقل الرؤية الأميركية الأوسع للشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الوزير السابق للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر شارك في التحضيرات للاجتماع، لا سيما في الملف الإيراني.
ويضم الوفد الإسرائيلي المتوقع كلا من القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايش، ومستشار السياسة الخارجية أوفير فالك، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان غوفمان، وسفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل لايتر.

وذكرت المصادر أن غزة ستكون الموضوع الرئيسي الثاني على جدول الأعمال، مع بحث الانتقال إلى مرحلة جديدة من اتفاق وقف الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيلتقي ترامب في الولايات المتحدة، في 29 من كانون الاول الجاري لمناقشة خطط مستقبل غزة.

وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو منذ يناير، وقد تمتد لأسبوع.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو سيزور الولايات المتحدة بين 28 كانون الاول و4 من كانون الثاني 2026، ومن المرتقب عقد اللقاء في منتجع مارالاغو في فلوريدا بالقرب من مكان إقامة ابن نتنياهو.
