على الرغم من تصاريح نتنياهو.. ملف إيران سيتصدر لقاء ترامب ونتنياهو

قالت مصادر إسرائيلية وأميركية إن ستكون القضية المحورية في اللقاء المرتقب بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي ، رغم نفي نتنياهو ذلك علنا.





وأضافت المصادر لصحيفة " هيوم" أن تصريح نتنياهو، الذي قال فيه إن الملف ليس على رأس جدول الأعمال، جاء بهدف خفض التوقعات، إلا أن المحادثات ستركز فعليا على جهود طهران لإعادة بناء قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية والدفاع الجوي والبرنامج .



وتتابع وإسرائيل عن كثب ما تصفانه بمحاولات إيران استعادة هذه القدرات، مع تنسيق وثيق بين الجانبين واتفاق واسع على ضرورة إحباطها. وفق المصادر.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تقدم إسرائيل خلال الاجتماع تقييما استخباراتيا حول وتيرة تعافي إيران.



وبحسب المصادر، تسعى إسرائيل إلى الحصول على موقف أميركي واضح مفاده أن النظام الإيراني الحالي سيواصل، ما دام في السلطة، دعم جماعات مسلحة في المنطقة وتأجيج الصراعات، بما يعرقل الرؤية الأميركية الأوسع للشرق الأوسط.



وقالت الصحيفة إن الوزير السابق للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر شارك في التحضيرات للاجتماع، لا سيما في الملف الإيراني.

ويضم الوفد المتوقع كلا من القائم بأعمال رئيس القومي غيل رايش، ومستشار السياسة الخارجية أوفير فالك، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان غوفمان، وسفير إسرائيل لدى يحيئيل لايتر.



وذكرت المصادر أن غزة ستكون الموضوع الثاني على جدول الأعمال، مع بحث الانتقال إلى مرحلة جديدة من اتفاق وقف الحرب.



وفي وقت سابق، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيلتقي في الولايات المتحدة، في 29 من كانون الاول الجاري لمناقشة خطط مستقبل غزة.



وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو منذ يناير، وقد تمتد لأسبوع.



وذكرت الإسرائيلية أن نتنياهو سيزور الولايات المتحدة بين 28 كانون الاول و4 من كانون الثاني 2026، ومن المرتقب عقد اللقاء في منتجع مارالاغو في فلوريدا بالقرب من مكان إقامة ابن نتنياهو.