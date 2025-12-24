تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مرحلة جديدة من العلاقات مع روسيا.. اليكم ما قاله وزير وزير الخارجية السوري من موسكو
Lebanon 24
24-12-2025
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الخارجية
السوري، أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة، معتبراً أن هذا العام بداية الخروج من حرب دامت 14 عاماً.
وقال الشيباني من
موسكو
، "نريد نقل العلاقة
السورية
الروسية إلى مستوى استراتيجي يخدم مصالح البلدين".
كما أشار إلى أن دمشق تسعى إلى جلب الاستثمارات الخارجية وتأمل مساعدة الجانب الروسي في ذلك
إلى ذلك، أكد أن الحكومة السورية استطاعت خلال عام واحد
القضاء
على تجارة المخدرات التي كان يرعاها النظام السابق.
من جهته
، شدد لافروف على أن زيارة الوفد السوري إلى
روسيا
مثمرة. وأكد أن موسكو تدعم وحدة
سوريا
.
وسبق للشيباني أن زار أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية العاصمة الروسية، كذلك زار الرئيس السوري أحمد
الشرع
موسكو في أكتوبر الماضي حيث التقى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
.
يذكر أن روسيا كانت دعمت النظام السوري السابق ورئيسه بشار
الأسد
طوال فترة الحرب الأهلية التي امتدت نحو 14 عاماً، بوجه
المعارضة
المسلحة.
