مرحلة جديدة من العلاقات مع روسيا.. اليكم ما قاله وزير وزير الخارجية السوري من موسكو

أكد السوري، أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة، معتبراً أن هذا العام بداية الخروج من حرب دامت 14 عاماً.

وقال الشيباني من ، "نريد نقل العلاقة الروسية إلى مستوى استراتيجي يخدم مصالح البلدين".



كما أشار إلى أن دمشق تسعى إلى جلب الاستثمارات الخارجية وتأمل مساعدة الجانب الروسي في ذلك



إلى ذلك، أكد أن الحكومة السورية استطاعت خلال عام واحد على تجارة المخدرات التي كان يرعاها النظام السابق.

، شدد لافروف على أن زيارة الوفد السوري إلى مثمرة. وأكد أن موسكو تدعم وحدة .



وسبق للشيباني أن زار أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية العاصمة الروسية، كذلك زار الرئيس السوري أحمد موسكو في أكتوبر الماضي حيث التقى .



يذكر أن روسيا كانت دعمت النظام السوري السابق ورئيسه بشار طوال فترة الحرب الأهلية التي امتدت نحو 14 عاماً، بوجه المسلحة.