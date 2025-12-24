القوات الروسية تسيطر على بلدة في مقاطعة زابوريجيا

أعلنت عن سيطرة قوات "الشرق" التابعة لها على بلدة زاريتشنويه، التابعة لمقاطعة زابوريجيا، إضافة لاستهداف مؤسسات ، ومرافق الطاقة، والبنية التحتية للنقل، المستخدمة من قبل القوات .



وأضافت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية، في منطقة نفوذ مجموعة قوات الشرق، ما يصل إلى 245 جندياً، و17 سيارة، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الدفع من طراز بالادين عيار 155 ملم أميركي الصنع، وتم تدمير مستودع للوقود".



وتواصل وحدات مجموعة قوات "المركز" على ما تبقى من القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ميرنوغراد (ديميتروف)، وتطهير قرية رودينسكوي في دونيتسك. (سكاي نيوز عربية)

