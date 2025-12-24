تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

القوات الروسية تسيطر على بلدة في مقاطعة زابوريجيا

Lebanon 24
24-12-2025 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1459371-639021754366642162.png
Doc-P-1459371-639021754366642162.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة قوات "الشرق" التابعة لها على بلدة زاريتشنويه، التابعة لمقاطعة زابوريجيا، إضافة لاستهداف مؤسسات الصناعات العسكرية، ومرافق الطاقة، والبنية التحتية للنقل، المستخدمة من قبل القوات الأوكرانية.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية، في منطقة نفوذ مجموعة قوات الشرق، ما يصل إلى 245 جندياً، و17 سيارة، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الدفع من طراز بالادين عيار 155 ملم أميركي الصنع، وتم تدمير مستودع للوقود".

وتواصل وحدات مجموعة قوات "المركز" القضاء على ما تبقى من القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ميرنوغراد (ديميتروف)، وتطهير قرية رودينسكوي في دونيتسك. (سكاي نيوز عربية) 
 
 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة جديدة في مقاطعة زاباروجيا الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة في دونيتسك
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

الصناعات العسكرية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

سكاي نيوز

سكاي نيو

القضاء

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:28 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2025-12-24
Lebanon24
12:28 | 2025-12-24
Lebanon24
12:27 | 2025-12-24
Lebanon24
12:11 | 2025-12-24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-24
Lebanon24
11:52 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24