زلزال عنيف ضرب تايوان... هذه قوّته

ضرب زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر، تايوان، من دون ورود أي تقارير عن وقوع أضرار.



وضرب الزلزال على عمق 11.9 كيلومترا في ، بحسب ما ذكرت المركزية التايوانية.