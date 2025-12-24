الكرملين: أميركا تعرف موقفنا من معايير التسوية في أوكرانيا

قال إن تدرك جيداً موقف ومعاييرها الأساسية المتعلقة بالتسوية في ، مؤكداً استمرار التواصل بين الجانبين عبر القنوات القائمة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن كل المعايير الرئيسية للموقف الروسي من أي تسوية محتملة في أوكرانيا "معروفة جيداً للولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن ستواصل الاتصالات مع في القريب.



وأضاف بيسكوف أن روسيا ستقوم بصياغة موقفها بشأن مسار التسوية في أوكرانيا استناداً إلى المعلومات التي قدمها كيريل دميترييف، المبعوث الرئاسي الروسي، الذي رفع تقريراً مفصلاً إلى الرئيس حول نتائج محادثاته الأخيرة في الولايات المتحدة. (العربية)