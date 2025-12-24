عباس يُعلن عن برنامج إصلاحي شامل

أعلن الرئيس الفلسطيني ، المضي في برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية في ، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية، طويلة من تعطيل الانتخابات بسبب الانقسام الفلسطيني.

وقال عباس في بيان: "يشمل هذا البرنامج الإصلاحي مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، ومكافحة الفساد".



وأضاف: "نؤكد التزامنا باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، وإعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات".



وأشار إلى العمل على "إصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير ، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد". (ارم نيوز)