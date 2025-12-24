تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
عباس يُعلن عن برنامج إصلاحي شامل
Lebanon 24
24-12-2025
|
06:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الفلسطيني
محمود عباس
، المضي في برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية في
فلسطين
، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية،
بعد سنوات
طويلة من تعطيل الانتخابات بسبب الانقسام الفلسطيني.
وقال عباس في بيان: "يشمل هذا البرنامج الإصلاحي مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، ومكافحة الفساد".
وأضاف: "نؤكد التزامنا باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، وإعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات".
وأشار إلى العمل على "إصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير
الفلسطينية
، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد". (ارم نيوز)
الدستور
