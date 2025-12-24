بعد صراع طويل مع المرض... وفاة الأديب ناجح المعموري عن 81 عاماً

بعد صراع طويل مع المرض، غيّب الموت الأديب والباحث ناجح ، عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد مسيرة أدبية طويلة، قدّم خلالها عشرات المؤلفات منذ بداية شبابه.



ونعى للأدباء والكتّاب في ، المعموري الذي توفي في مدينته الحلّة التابعة لمحافظة . (ارم نيوز)



