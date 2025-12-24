نتنياهو: حماس تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

صرح ، اليوم الأربعاء، أن حركة تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في ، مؤكداً أن ما وصفه بـ"نواياها العنيفة" باتت واضحة بعد إصابة ضابط في الجيش جراء تفجير عبوة ناسفة في .

وشدد المكتب على ضرورة محاسبة حماس، مؤكداً أن "سترد على أي خرق للاتفاق".



كما أضاف أن "رفض حماس العلني لنزع سلاحها يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاق"، مشيراً إلى أن الحركة وقّعت عملياً على إقصائها من الحكم ونزع السلاح.