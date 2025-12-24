تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

في باريس.. سرقة بقيمة 150 ألف يورو

Lebanon 24
24-12-2025 | 08:58
Doc-P-1459452-639021888969779597.jpg
Doc-P-1459452-639021888969779597.jpg photos 0
أفادت صحيفة "فيغارو" الفرنسية بوقوع عملية سطو استهدفت ساعيين أثناء نقلهما مجموعة من المجوهرات، أسفرت عن سرقة ياقوت تقدر قيمته بـ150 ألف يورو.
 
وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في الدائرة العاشرة من العاصمة باريس، حيث تعرض ساعيان للسرقة أثناء قيامهما بنقل مجموعة من المجوهرات، وقام الجاني باختطاف حجر الياقوت ذي القيمة الكبيرة.
 
ووفقا للتقرير، فإن عملية السطو نفذت صباح يوم الاثنين الماضي، ولم يتم الإعلان عنها إلا بعد يومين.

وأضافت الصحيفة أن الجاني كان على دراية تامة بتحركات الضحيتين، حيث انتظرهما لدى موقف السيارات، وعند خروجهما من المركبة وجه إليهما مسدسا وضرب أحدهما بمطرقة ثقيلة على منطقة الرأس.

وبعد تنفيذ السرقة، فر الجاني على دراجة نارية حاملا معه المسروقات، بينما تم نقل الساعي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأسفرت العملية الإجرامية عن سرقة 5 حقائب كانت تحتوي على مجوهرات ومصنوعات ذهبية، بقيمة إجمالية تقدر بـ160 ألف يورو، تشكل قيمة حجر الياقوت الجزء الأكبر منها. (روسيا اليوم)
