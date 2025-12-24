بقيمة 1.7 مليار دولار... شركة "رايثيون" ستُورد أنظمة "باتريوت" إلى إسبانيا

أعلنت شركة "رايثيون" الأميركية فوزها لتوريد 4 أنظمة صاروخية من نوع " " لإسبانيا بقيمة 1.7 مليار دولار.



وجاء في بيان الشركة أنه يتم توريد هذه الأنظمة في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأميركية.

وأشار البيان إلى أن العقد يشمل توريد محطة رادار ونظام إدارة قيادة وتحكم وكذلك منصات إطلاق، بالإضافة إلى المعدات المساعدة ووسائل الاختبار اللازمة للحفاظ على الجاهزية القتالية لهذه الأنظمة الصاروخية.



وأضافت الشركة أنّ "رايثيون" تتعاون أيضا مع شركات الدفاع مثل Sener لتنفيذ برنامجها الخاص بالإمدادات العالمية لأنظمة "باتريوت". (روسيا اليوم)