رئيس وزراء كوسوفو: بريشتينا وبلغراد بحاجة إلى تطبيع علاقاتهما

أكد رئيس حكومة كوسوفو، ألبين كورتي، اليوم الأربعاء، أن بريشتينا وبلغراد "بحاجة إلى تطبيع علاقاتهما"، وذلك قبل أيام من الانتخابات التي يأمل تحقيق فوز فيها.



وشهدت فترة ولاية ألبين كورتي التي بدأت في العام 2021، توقيع اتفاقيات لم يتم تنفيذها مع بلغراد، التي لم تعترف أبدًا باستقلال كوسوفو.



وأعرب كورتي عن خشيته إزاء استمرار تصاعد التوترات بين البلدين الجارين، ما يزيد من خطر تجدد الاضطرابات، ويمنح وسائل لزعزعة الاستقرار في القارة الأوروبية.

وقال كورتي لوكالة "فرانس برس": "نحن بحاجة إلى تطبيع العلاقات مع صربيا، ولكن هذا الأمر ليس سهلًا"، معتبرًا أن "تطبيع العلاقات مع نظام استبدادي في دولة مجاورة لا تعترف بك، ولا تعترف أيضًا بالجرائم المرتكبة خلال حرب (1998-1999) أمر في غاية الصعوبة".



وأوضح أن "لدينا اتفاقية تطبيع"، في إشارة إلى الاتفاق الموقع تحت رعاية في العام 2023.



وتابع: "يجب أن ننفذه، ما يعني الاعتراف المتبادل بين الدول".



لكن كورتي أشار إلى أنه من أجل استئناف الحوار، يجب على صربيا "تسليم رادويتشيتش"، وهو صربي متهم بالتخطيط لهجوم في بانجسكا شمال كوسوفو في العام 2023، معربًا عن أمله في أن "يمارس الاتحاد وفرنسا وألمانيا ضغوطًا" على بلغراد لتحقيق ذلك.



من جانب آخر، اعتبر كورتي أنه إذا قررت روسيا زعزعة استقرار المنطقة، "فإنها تستطيع الاعتماد على صربيا كحليف.. وهذا أمر مقلق لبلادنا. لكننا نعمل مع شركائنا لمنع حدوث ذلك".

وقال كورتي: "نأمل أن نحصل على أصوات أكثر مما حصلنا عليه في شباط الماضي"، مضيفًا أن "الفوز وحده لا يكفي، بل نحتاج إلى فوز كبير. في التاسع من شباط، فزنا بنسبة 42,3% من الأصوات، ونسعى هذه المرة إلى تجاوز نسبة 50%". (إرم نيوز)