جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي على خط أنابيب رئيسيّ

أعلن عن إحباط عملية تفجير كانت تستهدف محطة تحكم رئيسية لخط أنابيب التابع لشركة "ترانس نفط" في مقاطعة تيومين.



وأوضح الجهاز أن "مواطناً روسياً، ينتمي إلى منظمة إرهابية أوكرانية، خطط لتنفيذ التفجير في محطة التحكم بخط الأنابيب، في محاولة لضرب البنية التحتية الحيوية للطاقة".



وأضاف البيان أن "المشتبه به تمت تصفيته خلال عملية اعتقاله، بعد أن أبدى مقاومة مسلحة"، مؤكداً أن "الإجراءات الأمنية حالت دون وقوع أي أضرار أو تعطيل في شبكة نقل النفط". (العربية)

Advertisement