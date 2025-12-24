تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
عربي-دولي
لدعم الرعاية الصحية العاجلة للسودانيين.. الإمارات تُخصّص مليونيّ دولار
24-12-2025
24-12-2025
|
10:54
وقعت
وكالة الإمارات
للمساعدات الدولية، اتفاقية تعاون مع "
الهيئة الطبية الدولية
"، لتخصيص مليونيّ دولار أميركيّ، لتمويل تنفيذ مشروع "الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني في
السودان
"، بهدف تسريع التدخلات الطبية المنقذة للحياة، وتعزيز القدرة على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في المناطق الأكثر تضررا. (روسيا اليوم)
