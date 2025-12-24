لدعم الرعاية الصحية العاجلة للسودانيين.. الإمارات تُخصّص مليونيّ دولار

وقعت للمساعدات الدولية، اتفاقية تعاون مع " "، لتخصيص مليونيّ دولار أميركيّ، لتمويل تنفيذ مشروع "الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني في "، بهدف تسريع التدخلات الطبية المنقذة للحياة، وتعزيز القدرة على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في المناطق الأكثر تضررا. (روسيا اليوم)





Advertisement