عراقجي: نرحب باتفاق تبادل الأسرى بين الأطراف اليمنية والسعودية

اعتبر عباس عراقجي، أن "تعريف الجديد للدبلوماسية هو أن تتخلى عن حقوقها وهذا إملاء وفرض وليس تفاوضا".

وأضاف: نقول لإدارة إن مدّ يد الدبلوماسية لا يعني إرسال قاذفات قنابل لضرب إيران.



وتابع: "نرحب باتفاق تبادل الأسرى بين الأطراف والسعودية ونقدر دور سلطنة عمان".