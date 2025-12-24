تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل: لن نسمح بأي تهديد إيراني ولن ننسحب من جبل الشيخ

Lebanon 24
24-12-2025 | 12:40
A-
A+
Doc-P-1459514-639022022372944502.webp
Doc-P-1459514-639022022372944502.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تسمح بقيام أي تهديد إيراني موجّه ضدها، مشيرًا إلى أن مؤسسات الأمن والجيش تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالتحركات الصاروخية الإيرانية. وقال كاتس في بيان مقتضب: "لن نسمح بوجود أي تهديد"، مضيفًا أن ما جرى قبل السابع من تشرين الأول 2023 لن يتكرر.

وفي سياق متصل، شدد الوزير الإسرائيلي على التمسك بالوجود العسكري في منطقة جبل الشيخ السورية الواقعة عند المثلث الحدودي بين لبنان وإسرائيل وسوريا، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من هذه المنطقة التي تعتبرها تل أبيب موقعًا استراتيجيًا لأمنها، رغم اعتبارها أراضيَ محتلة وفق القانون الدولي.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، في ظل الاتهامات الإسرائيلية لطهران بدعم فصائل مسلحة تمثل بحسب تل أبيب تهديدًا لأمنها القومي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع إسرائيل: لن ننسحب من قمة جبل الشيخ بسوريا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس: لن نتراجع عن جبل الشيخ ولن نغادر سوريا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس: لن ننسحب أبدا من قطاع غزة ولن نتزحزح من سوريا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: أدعو رئيس الوزراء لتوضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

السورية

تل أبيب

يسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-24
Lebanon24
15:49 | 2025-12-24
Lebanon24
15:17 | 2025-12-24
Lebanon24
15:09 | 2025-12-24
Lebanon24
14:40 | 2025-12-24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24