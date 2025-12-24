إسرائيل: لن نسمح بأي تهديد إيراني ولن ننسحب من جبل الشيخ

أكد وزير الحرب كاتس أن لن تسمح بقيام أي تهديد إيراني موجّه ضدها، مشيرًا إلى أن مؤسسات الأمن والجيش تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالتحركات الصاروخية . وقال كاتس في بيان مقتضب: "لن نسمح بوجود أي تهديد"، مضيفًا أن ما جرى قبل السابع من تشرين الأول 2023 لن يتكرر.



وفي سياق متصل، شدد الوزير الإسرائيلي على التمسك بالوجود العسكري في منطقة جبل الشيخ الواقعة عند المثلث الحدودي بين وإسرائيل وسوريا، مؤكداً أن القوات لن تنسحب من هذه المنطقة التي تعتبرها موقعًا استراتيجيًا لأمنها، رغم اعتبارها أراضيَ محتلة وفق القانون الدولي.



وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، في ظل الاتهامات الإسرائيلية لطهران بدعم فصائل مسلحة تمثل بحسب تل أبيب تهديدًا لأمنها القومي.

