عربي-دولي

شقيقان قاصران في سجن عدرا… والمرصد السوري يطالب بالإفراج الفوري

24-12-2025 | 14:09
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بورود معلومات تؤكد وجود أطفال بين المعتقلين في سجن عدرا المركزي، ممن جرى اعتقالهم في 15 تموز الماضي من السويداء على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة، والتي تخللتها مجازر وانتهاكات بحق المدنيين.


وأوضح المرصد أن الطفلين المعتقلين هما الشقيقان ينال بشار الهداد (15 عامًا) وقيس بشار الهداد (13 عامًا)، ولا يزالان محتجزين في سجن عدرا، وهو من أماكن الاحتجاز غير المهيأة لاحتجاز الأطفال.


وأكد أن احتجاز الأطفال يشكّل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل والقاصرين، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والقوانين الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال.


وطالب المرصد السوري بالإفراج الفوري عن الطفلين والكشف عن مصيرهما من دون أي تأخير، مشددًا على ضرورة احترام حقوق الأطفال وحمايتهم من أي انتهاكات إضافية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة

المرصد السوري

الكشف عن

السويدا

السويد

جزين

