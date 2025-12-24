شقيقان قاصران في سجن عدرا… والمرصد السوري يطالب بالإفراج الفوري

أفاد بورود معلومات تؤكد وجود أطفال بين المعتقلين في سجن المركزي، ممن جرى اعتقالهم في 15 الماضي من على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة، والتي تخللتها مجازر وانتهاكات بحق المدنيين.





وأوضح المرصد أن الطفلين المعتقلين هما الشقيقان ينال بشار الهداد (15 عامًا) وقيس بشار الهداد (13 عامًا)، ولا يزالان محتجزين في سجن عدرا، وهو من أماكن الاحتجاز غير المهيأة لاحتجاز الأطفال.





وأكد أن احتجاز الأطفال يشكّل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل والقاصرين، وفق اتفاقية لحقوق الطفل والقوانين الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال.





وطالب بالإفراج الفوري عن الطفلين والكشف عن مصيرهما من دون أي تأخير، مشددًا على ضرورة احترام حقوق الأطفال وحمايتهم من أي انتهاكات إضافية.

