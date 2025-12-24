تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ناقلات أشباح وتزوير هويات… حيلة فنزويلا لمواجهة العقوبات

Lebanon 24
24-12-2025 | 15:17
A-
A+
Doc-P-1459557-639022114671790128.jpg
Doc-P-1459557-639022114671790128.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل فنزويلا الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر تشغيل ما يُعرف بـ"ناقلات الزومبي" للحفاظ على تدفّق صادراتها النفطية وتأمين العملات الصعبة لبقاء حكومة نيكولاس مادورو، وفق تقرير بلومبيرغ.

وتُظهر بيانات تتبّع السفن أن ناقلة نفط خام قديمة، كان يفترض تفكيكها قبل سنوات، تتجه حاليًا إلى فنزويلا بعدما انتحلت هوية سفينة أخرى مفككة، في أسلوب متكرر تستخدمه السفن الخاضعة للعقوبات لإخفاء مساراتها وشحناتها. وتُعرف هذه السفن بـ"الزومبي" أو "الأشباح"، إذ تعتمد على تزوير الهوية والمواقع لتفادي الرقابة.

ورغم تضرّر قطاع النفط الفنزويلي بشدة بفعل العقوبات ونقص الاستثمارات، لا تزال كاراكاس تصدّر نحو 900 ألف برميل يوميًا، معظمها إلى الصين، بحسب شركة التحليلات كيبلر، وهو ما يكفي لإبقاء القطاع حيًا وإثارة غضب إدارة دونالد ترامب.

وبحسب محللين، دفع هذا الواقع واشنطن إلى الانتقال من العقوبات المالية إلى تدخلات ميدانية، شملت ملاحقة واحتجاز ناقلات نفط قرب السواحل الفنزويلية، في تصعيد اعتبرته بلومبيرغ الأخطر حتى الآن.

وتعتمد فنزويلا، وفق موقع Tankers Trackers، على أسطول ظل يضم مئات السفن القديمة، غير المؤمَّن عليها، والمملوكة لشركات وهمية، تمارس أساليب متقدمة لإخفاء هويتها وتحركاتها.

ويحذّر خبراء الشحن من أن التفتيش المباشر للسفن بات الخيار المقبل لواشنطن، معتبرين أن تزوير الوثائق والمواقع لم يعد وسيلة حماية، بل أصبح عاملًا يضع السفن مباشرة في دائرة الاستهداف.
 
(بلوبيرغ)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يأمر بفرض حصار على كل "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
العدل الأميركية: احتجاز ناقلة تستخدم لنقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
‏بلومبرغ عن مصادر: أميركا صادرت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ناقلات النفط المصادرة من فنزويلا ستبقى تحت سيطرتنا
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

الفنزويلي

العقوبات

فنزويلية

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:38 | 2025-12-24
Lebanon24
16:15 | 2025-12-24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-24
Lebanon24
15:49 | 2025-12-24
Lebanon24
15:09 | 2025-12-24
Lebanon24
14:40 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24