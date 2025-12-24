تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إيران تعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة مدنية على خط طهران–مشهد
Lebanon 24
24-12-2025
|
15:58
A-
A+
أ
photos
0
A+
A-
أعلنت قوات حماية الطيران في
الحرس الثوري الإيراني
، الأربعاء، إحباط محاولة اختطاف طائرة مدنية كانت مُتجهة من العاصمة
طهران
إلى مدينة مشهد، منتصف تشرين الأول الماضي.
وقال قائد حماية الطيران في
الحرس الثوري
الإيراني
، العميد هادي ملانوري، إن "يقظة قوات حماية الطيران حالت دون تنفيذ المخطط، وأن الطائرة هبطت بسلام في مطار مشهد المقدسة"، بحسب وكالة أنباء مهر شبه الرسمية.
كان ملانوري يتحدث في مناسبة بذكرى مرور 41 عاماً على تأسيس قوات حماية الطيران في الحرس الثوري.
وأوضح ملانوري: "من أبرز التهديدات التي يمكن الإشارة إليها، حادثة وقعت في منتصف شهر تشرين الأول الماضي على خط طهران–مشهد، حيث حاول شخص يتمتع بقوة بدنية عالية نزع سلاح حرس أمن الرحلة، وأطلق إشارات إلى نية اختطاف الطائرة".
واعتبر قائد حماية الطيران في الحرس الثوري أن هجمات
إسرائيل
في حزيران الماضي "أسهمت في تمكين القوات المسلحة من تحديد ومعالجة أي نقاط ضعف محتملة في مختلف المجالات".
وتابع: "لم نكن استثناءً من ذلك، إذ رفعنا مستوى معرفة وجاهزية قواتنا عبر مناورات مختلفة قبل هذه الحرب وبعدها، بل إنه في الأيام الأولى للحرب، وبمتابعة جادة، قمنا بنقل نحو 80 طائرة من مطاري مهرآباد والإمام
الخميني
".
Advertisement
