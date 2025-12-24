عمدة موسكو: إسقاط 8 مسيرات كانت متجهة إلى العاصمة الروسية

أعلن عمدة ، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت منذ بداية الليل 8 طائرات مسيّرة كانت تستهدف العاصمة موسكو.

وقال في قناته على منصة " ": "تم تدمير طائرة مسيرة واحدة كانت تهاجم موسكو، ويعمل خبراء الطوارئ في موقع سقوط الحطام".



وكان سوبيانين قد أعلن سابقًا عن إسقاط 7 مسيّرات، فيما أسقطت قوات الدفاع الجوي مساء أمس 3 طائرات مسيّرة في منطقة موسكو. (سكاي نيوز عربية)