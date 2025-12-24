ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة

كشف مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى عن الموعد الذي تم تحديده من أجل البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة للسلام.



وقالت القناة 13 إنه "لأول مرة وعشية قمة ، أوضح ويتكوف لكبار المسؤولين أن عليها الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة في أقرب وقت ممكن، ربما مطلع يناير".



ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "هناك مخاوف لدى من أن يمارس الرئيس الأميركي ترامب ضغوطاً للانتقال إلى المرحلة التالية، دون نزع سلاح غزة". (إرم نيوز)

