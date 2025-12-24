ميلوني تُفاجىء الموظفين لديها بتصريح غير متوقّع في عيد الميلاد: "العام المقبل سيكون أسوأ بكثير"

فاجأت رئيسة الوزراء الموظفين لديها، خلال تهنئتهم بعيد الميلاد، وقالت لهم إنّ "العام الماضي كان صعباً والعام المُقبل سيكون أسوأ بكثير".



وقالت ميلوني من مقرّ رئاسة الحكومة الإيطالية: "لقد كان العام الماضي صعباً علينا جميعاً. لكن لا تقلقوا، فالعام المقبل سيكون أسوأ بكثير". (الامارات 24)