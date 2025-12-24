بعد الحصول على لقاح "كورونا"... ما سبب إلتهاب القلب؟

كشفت دراسة من جامعة " " سبب حدوث حالات التهاب عضلة القلب النادرة لدى بعض الشباب والمراهقين بعد تلقي لقاحات "كوفيد-19"، وأوضح الدكتور وو "ستانفورد" للقلب والأوعية الدموية، أنّ "هذه المضاعفات النادرة تعود إلى تفاعل مناعي متسلسل تنشطه اللقاحات لدى فئة صغيرة جدا من الأفراد".



وشدّد وو على أنّ "لقاحات الريبوزي المرسال، المعروفة اختصارا بـ"mRNA"، أنقذت أرواحا لا تُعدّ ولا تحصى، وخفضت بشكل كبير معدلات المرض الشديد والوفيات الناجمة عن " ".

وأضاف: "مع ذلك، وكما هو الحال مع أي دواء أو لقاح، قد تظهر آثار جانبية غير شائعة عند فئة محددة. وإحدى هذه الآثار النادرة هي التهاب عضلة القلب والذي يحدث تقريبا لدى 1 من كل 16750 شابا تحت 30 سنة بعد الجرعة الثانية، وفقا لإحصائيات الدراسة".



وأوضح وو أنّ "الإصابة بمرض "كورونا" بحدّ ذاتها تزيد احتمالية تسببها في التهاب عضلة القلب بعشر مرات مقارنة باللقاح". (روسيا اليوم)