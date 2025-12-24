بالصور والفيديو... هكذا احتفلت بيت لحم بعيد الميلاد بعد عامين من التوقّف

◀️مشاهد من قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم. pic.twitter.com/dZi3nDBWvA
— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) December 25, 2025
بعد عامين من الحرب.. أعياد الميلاد تعيد الفرح إلى شوارع #بيت_لحم#القاهرة_الإخبارية #فلسطين #القدس pic.twitter.com/QVu6leHgzx
— القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) December 25, 2025
