جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بالصور والفيديو... هكذا احتفلت بيت لحم بعيد الميلاد بعد عامين من التوقّف

Lebanon 24
24-12-2025 | 23:53
Doc-P-1459623-639022430449134865.jpg
Doc-P-1459623-639022430449134865.jpg photos 0
احتفل الفلسطينيون بقداس منتصف الليل بمناسبة عيد الميلاد المجيد في كنيسة المهد في بيت لحم بحضور رسمي، من بينهم نائب الرئيس الفلسطيني ووزير الداخلية الأردني
 
وعادت فعاليات العيد من جديد بعد عامين من التوقف نتيجة الحرب الإسرائيلية
 
وعمت الأجواء الاحتفالية في ساحة الكنيسة، رغم الحواجز العسكرية. 
 
وقبيل القداس، شارك مئات الأشخاص في المسيرة التي جابت شارع النجمة الضيّق، المؤدي إلى كنيسة المهد وساحتها، وسط متابعة حشود كبيرة احتشدت في الساحة، فيما تابع عدد قليل من المتفرجين الاحتفالات من شرفات مبنى البلدية.

وفي وسط ساحة المهد، ارتفعت شجرة ميلاد ضخمة مزينة بكرات حمراء وذهبية، أضفت لمسة بهجة على الأجواء.

وتعود كنيسة المهد إلى القرن الرابع الميلادي، إذ شُيّدت فوق مغارة يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح وُلد فيها قبل أكثر من ألفي عام.
 
 
Image
 
Image
 
 
