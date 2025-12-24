بالصور والفيديو... هكذا احتفلت بيت لحم بعيد الميلاد بعد عامين من التوقّف

احتفل بقداس منتصف الليل بمناسبة المجيد في المهد في بيت لحم بحضور رسمي، من بينهم الفلسطيني ووزير الداخلية .

وعادت فعاليات العيد من جديد بعد عامين من التوقف نتيجة الحرب .

وعمت الأجواء الاحتفالية في ساحة الكنيسة، رغم الحواجز العسكرية.

وقبيل القداس، شارك مئات الأشخاص في المسيرة التي جابت شارع النجمة الضيّق، المؤدي إلى كنيسة المهد وساحتها، وسط متابعة حشود كبيرة احتشدت في الساحة، فيما تابع عدد قليل من المتفرجين الاحتفالات من شرفات مبنى البلدية.



وفي وسط ساحة المهد، ارتفعت شجرة ميلاد ضخمة مزينة بكرات حمراء وذهبية، أضفت لمسة بهجة على الأجواء.



وتعود كنيسة المهد إلى القرن الرابع الميلادي، إذ شُيّدت فوق مغارة يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح وُلد فيها قبل أكثر من ألفي عام.

◀️مشاهد من قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم. pic.twitter.com/dZi3nDBWvA — Ultra Palestine - الترا (@palestineultra) December 25, 2025