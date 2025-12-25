زيلينسكي: إحتمال إجراء استفتاء حول خطة السلام

ألمح الرئيس الأوكراني ، إلى إمكانية إجراء استفتاء من أجل الموافقة على خطة السلام التي يعملون عليها لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.



وأكد أن سلامة أراضي وضمانات أمنها ذات أهمية بالغة، مشيرًا إلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في البلاد في حال تهيأت الظروف الأمنية المناسبة.



وقال: "ستقوم أوكرانيا بعرض هذه اتفاقية خطة السلام على للموافقة عليها، أو إجراء استفتاء شعبي على مستوى البلاد بالتصويت بالموافقة أو الرفض، وقد تقرر أوكرانيا أيضاً إجراء انتخابات رئاسية بالتزامن مع الاستفتاء".

وشدد زيلينسكي على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، على الأقل من أجل إجراء انتخابات أو استفتاء في البلاد. (إرم نيوز)