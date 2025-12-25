تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: إحتمال إجراء استفتاء حول خطة السلام

Lebanon 24
25-12-2025 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1459628-639022440686544476.jpg
Doc-P-1459628-639022440686544476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إمكانية إجراء استفتاء من أجل الموافقة على خطة السلام التي يعملون عليها لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.

وأكد زيلينسكي أن سلامة أراضي أوكرانيا وضمانات أمنها ذات أهمية بالغة، مشيرًا إلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في البلاد في حال تهيأت الظروف الأمنية المناسبة.

وقال: "ستقوم أوكرانيا بعرض هذه اتفاقية خطة السلام على البرلمان للموافقة عليها، أو إجراء استفتاء شعبي على مستوى البلاد بالتصويت بالموافقة أو الرفض، وقد تقرر أوكرانيا أيضاً إجراء انتخابات رئاسية بالتزامن مع الاستفتاء".
 
وشدد زيلينسكي على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، على الأقل من أجل إجراء انتخابات أو استفتاء في البلاد. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلنسكي: يمكننا إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا بالتزامن مع استفتاء على اتفاق السلام المحتمل
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 11:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مسؤولون أميركيون وأوكرانيون يناقشون احتمال قيام زيلينسكي بزيارة إلى واشنطن لبحث خطة السلام هذا الأسبوع
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 11:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين ردا على تصريح زيلينسكي بشأن إجراء استفتاء قبل التنازل عن أراض: كل مناطق دونباس تابعة لروسيا
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 11:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: من حق الأوكرانيين إبداء رأيهم في التنازلات المرتبطة بأراض عبر استفتاء
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 11:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير

البرلمان

التزام

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2025-12-25
Lebanon24
04:33 | 2025-12-25
Lebanon24
04:19 | 2025-12-25
Lebanon24
04:17 | 2025-12-25
Lebanon24
04:11 | 2025-12-25
Lebanon24
03:56 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24