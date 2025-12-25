تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
-7
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في أوّل قداس له بمناسبة عيد الميلاد... البابا لاوون الرابع عشر دعا إلى إحلال السلام في العالم
Lebanon 24
25-12-2025
|
00:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا
البابا لاوون الرابع عشر
إلى "
الرحمة
والسلام العالمي خلال قداس
عيد الميلاد
الأول له في
روما
".
وقال البابا في عظته في كاتدرائية القديس
بطرس
، إنّ "عيد الميلاد هو عيد للرجاء يجعلنا رسلا للسلام".
واستذكر البابا سلفه البابا الراحل فرنسيس، ودعا إلى إحلال السلام في كافة النزاعات حول العالم، وخصّ بالذكر الحرب في
أوكرانيا
، وأعرب عن أسفه لرفض
روسيا
هدنة عيد الميلاد.
كما أعرب عن أمله في إحراز تقدم في محادثات السلام
الإسرائيلية
الفلسطينية
. (الامارات 24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر: من هذا المزار نصلي للسلام في العالم ولبنان
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: من هذا المزار نصلي للسلام في العالم ولبنان
25/12/2025 11:57:26
25/12/2025 11:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر من عنايا: نطالب الكنيسة والشعوب بالوحدة والعالم بالسلام
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر من عنايا: نطالب الكنيسة والشعوب بالوحدة والعالم بالسلام
25/12/2025 11:57:26
25/12/2025 11:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: لبنان انهض وكن علامة للسلام في كل المشرق
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: لبنان انهض وكن علامة للسلام في كل المشرق
25/12/2025 11:57:26
25/12/2025 11:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يترأس القداس الإلهي في الواجهة البحرية لبيروت
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يترأس القداس الإلهي في الواجهة البحرية لبيروت
25/12/2025 11:57:26
25/12/2025 11:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر
عيد الميلاد
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
الرابع عشر
الامارات
أوكرانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
برفقة مُرشد لبنانيّ... صحافيّ إسرائيليّ زار قبر نصرالله (صورة)
Lebanon 24
برفقة مُرشد لبنانيّ... صحافيّ إسرائيليّ زار قبر نصرالله (صورة)
04:42 | 2025-12-25
25/12/2025 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بكين تتهم واشنطن بعرقلة تحسن علاقاتها مع الهند
Lebanon 24
بكين تتهم واشنطن بعرقلة تحسن علاقاتها مع الهند
04:33 | 2025-12-25
25/12/2025 04:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تشدد العقوبات المرورية.. ما أبرز التعديلات الجديدة؟
Lebanon 24
مصر تشدد العقوبات المرورية.. ما أبرز التعديلات الجديدة؟
04:19 | 2025-12-25
25/12/2025 04:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط قتلى في اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية
Lebanon 24
سقوط قتلى في اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية
04:17 | 2025-12-25
25/12/2025 04:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
5 قتلى في تحطّم "هليكوبتر" في تنزانيا
Lebanon 24
5 قتلى في تحطّم "هليكوبتر" في تنزانيا
04:11 | 2025-12-25
25/12/2025 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
10:01 | 2025-12-24
24/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
09:01 | 2025-12-24
24/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
08:00 | 2025-12-24
24/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
10:30 | 2025-12-24
24/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:42 | 2025-12-25
برفقة مُرشد لبنانيّ... صحافيّ إسرائيليّ زار قبر نصرالله (صورة)
04:33 | 2025-12-25
بكين تتهم واشنطن بعرقلة تحسن علاقاتها مع الهند
04:19 | 2025-12-25
مصر تشدد العقوبات المرورية.. ما أبرز التعديلات الجديدة؟
04:17 | 2025-12-25
سقوط قتلى في اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية
04:11 | 2025-12-25
5 قتلى في تحطّم "هليكوبتر" في تنزانيا
03:56 | 2025-12-25
في نهاية 2025.. كيف خرق الملك تشارلز التقاليد الملكية؟
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
25/12/2025 11:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
25/12/2025 11:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
25/12/2025 11:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24