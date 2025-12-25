في أوّل قداس له بمناسبة عيد الميلاد... البابا لاوون الرابع عشر دعا إلى إحلال السلام في العالم

دعا إلى " والسلام العالمي خلال قداس الأول له في ".



وقال البابا في عظته في كاتدرائية القديس ، إنّ "عيد الميلاد هو عيد للرجاء يجعلنا رسلا للسلام".

واستذكر البابا سلفه البابا الراحل فرنسيس، ودعا إلى إحلال السلام في كافة النزاعات حول العالم، وخصّ بالذكر الحرب في ، وأعرب عن أسفه لرفض هدنة عيد الميلاد.

كما أعرب عن أمله في إحراز تقدم في محادثات السلام . (الامارات 24)



