في أستراليا... إلقاء قنبلة "مولوتوف" على سيارة يهوديّ

أفادت وسائل إعلام أسترالية، عن إلقاء قنبلة على سيارة يهوديّ في مدينة ، كان مكتوب عليها "عيد حانوكا سعيد".



ولم يتمّ تسجيل أيّ إصابات جراء الحادثة. (روسيا اليوم)

