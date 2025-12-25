دولة تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن وسنّ التعاطي يبدأ من الطفولة!

كشف لمكافحة المخدرات عن ارتفاع خطير في أعداد المدمنين في ، حيث تجاوز العدد 10 ملايين في عام 2024، واقترب من 15 مليونًا خلال 2025، مع تراجع سن التعاطي إلى حدود الطفولة.



وقال ، خالد طوراق، إن سن بداية التعاطي بين من هم دون 18 عامًا انخفض إلى 12 عامًا فقط، محذرًا من أن المشكلة أكثر حدة في هذه الفئة العمرية. وأوضح أن جزءًا كبيرًا من التعاطي لا يهدف فقط إلى الهروب من الضغوط النفسية، بل يتم لدواعٍ جنسية خصوصًا بين الشرائح ذات الدخل المرتفع.



وأضاف طوراق أن نحو 90% من المتعاطين القُصّر يُستقطبون قسرًا إلى شبكات المخدرات؛ إذ يُدمنون أولًا ثم يُستغلون في جرائم البيع والنقل مقابل حصولهم على المواد المخدرة. كما تتعرض الفتيات إلى الابتزاز والدفع نحو الدعارة، بينما يُجبر الذكور على ارتكاب جرائم خطرة مثل الحرق العمد والسرقة المسلحة.



وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواصل فيه نيابة إسطنبول تحقيقات موسعة في قضايا مخدرات تطال مشاهير، ما أعاد ملف الإدمان إلى واجهة العام في البلاد.



من جانبه، أكد غودت يلماز أن مكافحة الإدمان تتطلب تعاونًا واسعًا بين الدولة والأسر ومنظمات ، مشيرًا إلى العمل على إطار وطني شامل بحلول عام 2028 ضمن ثلاث استراتيجيات موجهة للفترة 2024–2028، بهدف الحد من الظاهرة وحماية الفئات الشابة.

