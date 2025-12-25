تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

دولة تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن وسنّ التعاطي يبدأ من الطفولة!

Lebanon 24
25-12-2025 | 01:00
كشف الاتحاد العالمي لمكافحة المخدرات عن ارتفاع خطير في أعداد المدمنين في تركيا، حيث تجاوز العدد 10 ملايين في عام 2024، واقترب من 15 مليونًا خلال 2025، مع تراجع سن التعاطي إلى حدود الطفولة.

وقال رئيس الاتحاد، خالد طوراق، إن سن بداية التعاطي بين من هم دون 18 عامًا انخفض إلى 12 عامًا فقط، محذرًا من أن المشكلة أكثر حدة في هذه الفئة العمرية. وأوضح أن جزءًا كبيرًا من التعاطي لا يهدف فقط إلى الهروب من الضغوط النفسية، بل يتم لدواعٍ جنسية خصوصًا بين الشرائح ذات الدخل المرتفع.

وأضاف طوراق أن نحو 90% من المتعاطين القُصّر يُستقطبون قسرًا إلى شبكات المخدرات؛ إذ يُدمنون أولًا ثم يُستغلون في جرائم البيع والنقل مقابل حصولهم على المواد المخدرة. كما تتعرض الفتيات إلى الابتزاز والدفع نحو الدعارة، بينما يُجبر الذكور على ارتكاب جرائم خطرة مثل الحرق العمد والسرقة المسلحة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواصل فيه نيابة إسطنبول تحقيقات موسعة في قضايا مخدرات تطال مشاهير، ما أعاد ملف الإدمان إلى واجهة النقاش العام في البلاد.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التركي غودت يلماز أن مكافحة الإدمان تتطلب تعاونًا واسعًا بين الدولة والأسر ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى العمل على إطار وطني شامل بحلول عام 2028 ضمن ثلاث استراتيجيات موجهة للفترة 2024–2028، بهدف الحد من الظاهرة وحماية الفئات الشابة.
